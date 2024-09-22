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Газизов рассказал о поддержке «Динамо» Махачкала со стороны Нурмагомедова и Махачева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о поддержке со стороны чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, являющихся болельщиками дагестанской команды.

«Хабиб и Ислам Махачев помогают даже своим присутствием. Такого уровня люди оказывают нам огромную поддержку своим отношением. Заходя к ребятам в раздевалку, они делают намного больше, чем деньги», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, Нурмагомедов и Махачев посетили минувший матч 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором махачкалинский клуб встретился с московским «Динамо». Основное время этой встречи закончилось со счётом 2:2. В послематчевой серии пенальти сильнее оказалась московская команда — 5:3.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги махачкалинский клуб набрал девять очков и на текущий момент занимает девятое место. В 9-м туре РПЛ «Динамо» встретится с «Ростовом». Матч состоится сегодня, 22 сентября.

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