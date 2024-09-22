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Седрик Гогуа получил прямую красную карточку на 24-й минуте матча с «Оренбургом»

Седрик Гогуа получил прямую красную карточку на 24-й минуте матча с «Оренбургом»
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Центральный защитник «Химок» Седрик Гогуа получил прямую красную карточку на 24-й минуте матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» за «фол последней надежды». На момент написания новости идёт 27-я минута, счёт 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Перерыв
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 24' / нет

Команды играют на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне «Химки» и «Оренбург» провели между собой один матч в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В том матче сильнее оказались футболисты подмосковного клуба (1:0).

На данный момент «Химки» имеют в своём активе шесть очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал шесть очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.

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