Сергей Дурасов: на матч «Химки» — «Оренбург» пришёл 291 зритель

На матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Оренбург», присутствует 291 зритель. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил комментатор Сергей Дурасов.

Комментатор сообщил, что поголовно пересчитал каждого болельщика на трибунах.

Фото: Скриншот из трансляции матча

Команды играют на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости идёт 35-я минута, счёт 0:0.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе шесть очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал шесть очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.