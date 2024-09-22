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Сергей Дурасов: на матч «Химки» — «Оренбург» пришёл 291 зритель

Сергей Дурасов: на матч «Химки» — «Оренбург» пришёл 291 зритель
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На матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Оренбург», присутствует 291 зритель. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил комментатор Сергей Дурасов.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Перерыв
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 24' / нет

Комментатор сообщил, что поголовно пересчитал каждого болельщика на трибунах.

Фото: Скриншот из трансляции матча

Команды играют на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости идёт 35-я минута, счёт 0:0.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе шесть очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал шесть очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.

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