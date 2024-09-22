Мостовой: это я пригласил Абаскаля в Москву, будет стажировку у меня проходить

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о приезде бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в Москву.

«О, Абаскаль приехал в Москву? Ничего себе! Это я его пригласил (смеётся). Будет проходить у меня стажировку.

А если серьёзно, Москва многим нравится. Может, у него здесь что-то осталось: вещи, квартира, дела. Это нормально», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 35-летний специалист возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

Абаскаль занимал должность главного тренера «Гранады» с июля по сентябрь 2024 года.

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