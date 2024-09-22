Бышовец: Соболев не попал в ритм игры «Зенита»

Бывший советский футболист Анатолий Бышовец высказал мнение по поводу игры нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с воронежским «Факелом». Поединок прошёл в рамках 9-ого тура РПЛ 21 сентября и завершился со счётом 3:1 в пользу петербуржцев.

«Соболев не попал в ритм игры «Зенита». Пока у него ещё не налажено взаимопонимание с партнёрами. Это проблема. Против таких команд, как «Факел», надо играть всё-таки по-другому. Когда ты в атаке ограничен в пространстве и времени, нужно действовать нестандартно. Если в обороне в таких матчах мы требуем играть правильно, то в атаке, наоборот, нужно действовать неправильно», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.ру».