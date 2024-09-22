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Экс-игрок «Краснодара» Рамирес оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»

Экс-игрок «Краснодара» Рамирес оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»
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Бывший защитник «Краснодара», ныне выступающий за «Ференцварош», Кристиан Рамирес прокомментировал дебют голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ». На этой неделе Сафонов впервые сыграл за парижский клуб в Лиге чемпионов и Лиге 1.

«Я очень рад, что Матвей наконец-то провёл первые матчи за «ПСЖ». Уверен, он вытеснит Доннарумму и станет первым номером команды. Он один из лучших вратарей», — приводит слова Рамиреса Sport24.

Минувшим летом россиянин перешёл в команду из «Краснодара». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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