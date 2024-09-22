Экс-игрок «Краснодара» Рамирес оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»

Бывший защитник «Краснодара», ныне выступающий за «Ференцварош», Кристиан Рамирес прокомментировал дебют голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ». На этой неделе Сафонов впервые сыграл за парижский клуб в Лиге чемпионов и Лиге 1.

«Я очень рад, что Матвей наконец-то провёл первые матчи за «ПСЖ». Уверен, он вытеснит Доннарумму и станет первым номером команды. Он один из лучших вратарей», — приводит слова Рамиреса Sport24.

Минувшим летом россиянин перешёл в команду из «Краснодара». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.