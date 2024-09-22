Модрич: в нападении «Реала» играют звёзды, но нам есть куда расти
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением об атакующих футболистах «сливочных» Килиане Мбаппе, Винисиусе Жуниоре, Родриго Гоэсе и Джуде Беллингеме.
«Они звёзды, которые делают всё правильно с точки зрения командной игры. Но мы можем стать ещё лучше, что и продолжим делать в следующих матчах. Однако игра с «Эспаньолом» придала нам уверенности», — приводит слова Модрича AS.
Вчера, 21 сентября, состоялся матч 6-го тура испанской Примеры, в котором «Королевский клуб» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:1. Мбаппе, Винисиус и Родриго забили по голу. Ещё один мяч в ворота соперника отправил правый защитник Даниэль Карвахаль.
Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54' 1:1 Карвахаль – 58' 2:1 Родриго – 75' 3:1 Винисиус Жуниор – 78' 4:1 Мбаппе – 90'
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