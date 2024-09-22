Созин: 291 человек в Химках — позор РПЛ. В лиге нет 16 команд, которые подходят её уровню

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил количество фанатов на матче 10-го тура РПЛ между «Химками» и «Оренбургом». Комментатор Сергей Дурасов сообщил, что на игре присутствует 291 зритель. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

«Спасибо комментатору матча «Химки» – «Оренбург» Дурасову: за то, что он хорошо учился в школе и ему не составило труда пересчитать всех зрителей на трибуне. 291 человек на футболе в Химках – это просто дискредитация и позор РПЛ. И это показывает две вещи.

Во-первых, такой сейчас уровень РПЛ: в прошлом году не было откровенно слабых команд, не было такой большой пропасти между командами верхней части таблицы и нижней. Во-вторых – в «Химках» просто не за кого болеть: команда не играет, 20 новых человек… Мне кажется, болельщики команды даже состав клуба назвать не смогут.

Грустно, что такое происходит в РПЛ. Да, есть спортивный принцип, «Химки» по нему вышли в элиту. Но вот такое количество людей на матче показывает: спортивный принцип у нас слишком лёгкий. Нет в России 16 топ-команд, которые были бы все интересны зрителям. Люди не хотят ходить на матчи слабых и средних игроков. Получается, в РПЛ 16 команд, но нет 16 команд, которые её уровню подходят», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.