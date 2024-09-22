«Спартак» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Динамо»: Лунёв, Фернандес, Маричаль, Даса, Майсторович, Фомин, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Гомес.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0. Во втором круге «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.

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