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Конте: я часть истории «Ювентуса» и надеюсь стать ею в «Наполи»

Конте: я часть истории «Ювентуса» и надеюсь стать ею в «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после матча 5-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:0) рассказал о своём отношении к фанатам туринского клуба.

Италия — Серия А . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Наполи
Неаполь

«Я часть истории «Ювентуса», и никто никогда не отнимет это у меня. Надеюсь, я войду в историю и «Наполи». Соперничество — это одно, но всегда должны быть воспитание и уважение, потому что в этом мире многие люди склонны забывать, что такое признание. Сегодня фанаты «Ювентуса» увидели во мне соперника. Я тоже, но они никогда не будут врагами мне», — приводит слова Конте Football Italia.

После пяти матчей Серии А «Ювентус» набрал девять очков и занимает четвёртое место. «Наполи» заработал 10 очков и располагается на второй строчке. Конте возглавил «Наполи» этим летом.

Конте провёл в «Ювентусе» 16 лет, 13 из которых в качестве игрока и три в качестве тренера.

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