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В «Спартаке» объяснили отсутствие Зорина и Маркиньоса в заявке на матч с «Динамо»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Зорина и Маркиньоса в заявке на матч с «Динамо»
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие полузащитника Даниила Зорина и вингера Маркиньоса в заявке на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'    

«Зорин получил повреждение в прошлом матче. Маркиньос не в заявке по семейным обстоятельствам», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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