Бышовец оценил замены Семака в матче с «Факелом»

Бывший советский футболист Анатолий Бышовец считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак правильно организовал замены в игре с воронежским «Факелом».

«Тренерский штаб «Зенита» поступил правильно, выпустив на замену, в частности, Клаудиньо. Бразилец умеет играть нестандартно, обладает хорошей проникающей передачей. Хорошо видит поле. В итоге он поучаствовал во втором голе», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.ру».

Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка за девять матчей, на втором месте — Краснодар (21), на третьем — Локомотив (18). Воронежский клуб «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице.