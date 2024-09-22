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Бышовец оценил замены Семака в матче с «Факелом»

Бышовец оценил замены Семака в матче с «Факелом»
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Бывший советский футболист Анатолий Бышовец считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак правильно организовал замены в игре с воронежским «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Тренерский штаб «Зенита» поступил правильно, выпустив на замену, в частности, Клаудиньо. Бразилец умеет играть нестандартно, обладает хорошей проникающей передачей. Хорошо видит поле. В итоге он поучаствовал во втором голе», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.ру».

Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка за девять матчей, на втором месте — Краснодар (21), на третьем — Локомотив (18). Воронежский клуб «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице.

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