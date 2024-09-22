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«Монако» — «Гавр»: Головин и Кузяев появятся на поле с первых минут матча

«Монако» — «Гавр»: Головин и Кузяев появятся на поле с первых минут матча
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Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра встречи выступит Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
1-й тайм
1 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Тезе – 9'     1:1 Кузяев – 30'    

Стартовые составы команд.

«Монако»: Кён, Тезе, Синго, Керер, К. Энрике, Магасса, Камара, Головин, Минамино, Иленикена, Балогун.

«Гавр»: Десма, Санганте, Сальмье, Льорис, Опери, Кехта, Него, Кузяев, Казимир, Туре, Таргаллин.

Российские атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Гавра» Далер Кузяев появятся на поле с первых минут матча.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 10 очков за четыре матча. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона Лиги 1 команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Монако» и «Гавр» также разделили очки (1:1).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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