«Ростов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Саравия, Роналдо, Голенков.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Пальцев, Шумахов, Сундуков, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.

На данный момент «Ростов» имеет в своём активе 11 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.