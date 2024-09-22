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«Ростов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Ростов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Саравия, Роналдо, Голенков.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Пальцев, Шумахов, Сундуков, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.

На данный момент «Ростов» имеет в своём активе 11 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.

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