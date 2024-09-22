Евгений Ловчев: у «Спартака» всё время пожар в обороне

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от грядущего матча 9-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 22 сентября.

«Динамо» само играет и даёт играть другим. «Спартаку» против таких команд играть легче. У них всё время пожар в обороне. Нужно купить хороших игроков. Жиго был не выдающимся, но заметным игроком. Возможно, нужно менять всю оборону», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке.