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Евгений Ловчев: у «Спартака» всё время пожар в обороне

Евгений Ловчев: у «Спартака» всё время пожар в обороне
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Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от грядущего матча 9-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 22 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'    

«Динамо» само играет и даёт играть другим. «Спартаку» против таких команд играть легче. У них всё время пожар в обороне. Нужно купить хороших игроков. Жиго был не выдающимся, но заметным игроком. Возможно, нужно менять всю оборону», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке.

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