«Манчестер Сити» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Арсенал» заработал 10 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 12 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона АПЛ «Арсенал» обыграл «горожан» со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью.