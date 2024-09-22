Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30 мск

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30 мск
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Арсенал» заработал 10 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 12 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона АПЛ «Арсенал» обыграл «горожан» со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ 22 сентября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android