В «Сьоне» рассказали, когда может произойти дебют Антона Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин допустил, что дебют российского полузащитника Антона Миранчука за швейцарский клуб может произойти в сегодняшней игре с «Лугано» в рамках 7-го тура местного чемпионата. Матч начнётся в 17:30 мск.

«Тренер мне сказал, что за 10 дней работы с Миранчуком его состояние значительно улучшилось. Сегодня он может рассчитывать на Антона в основном составе. Думаю, россиянин выйдет на поле с первых минут», — приводит слова Константина Sport24.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом» и он перешёл в «Сьон» на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.