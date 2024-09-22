Александр Медведев: изоляция российского футбола? Есть предпосылки, что нас вернут

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем российского футбола, а также заявил, что существуют предпосылки к возвращению отечественных команд к международным соревнованиям.

«У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет «на ноль» в Лиге чемпионов. Это подтверждение моего заявления.

Сколько ещё будем пребывать в изоляции? Хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось, но, к сожалению, это не от нас зависит. Есть ли предпосылки к тому, что нас вернут? Есть, но о них говорить не буду», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров решением УЕФА и ФИФА, вызванным политическими причинами. В течение последующих двух с половиной лет сборная России выступала только в товарищеских матчах, а клубы РПЛ — только во внутренних и товарищеских турнирах.