В «Баварии» ответили на вопрос о будущем Мюллера и Нойера в клубе

Спортивный директор «Баварии» Кристо Фройнд рассказал о будущем 35-летнего атакующего полузащитника Томаса Мюллера и 38-летнего вратаря Мануэля Нойера в клубе. Контракты обоих футболистов заканчиваются летом 2025 года.

«Нет смысла много говорить о Ману и Томасе. Мы ведём с ними плодотворные переговоры. На текущий момент они находятся в действительно хорошей форме. Ману и Томас хорошо начали сезон, здорово, что они с командой. В ближайшие недели и месяцы мы спокойно обсудим с ними, какие у них планы и как они видят свою роль в клубе. «Бавария» знает, что эти футболисты есть у нас, а они знают, что у них есть «Бавария», — приводит слова Фройнда Sport Bild.

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