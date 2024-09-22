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В «Химках» объяснили низкую посещаемость матча РПЛ с «Оренбургом»

В «Химках» объяснили низкую посещаемость матча РПЛ с «Оренбургом»
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Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский ответил на вопрос, чем может быть обусловлена низкая посещаемость матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом», проходящего в эти минуты, на который пришло около 300 болельщиков.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 24' / нет

«Нам бы хотелось иметь более высокую посещаемость. Есть как объективные, так и субъективные причины невысокой явки. К примеру, это временная и географическая близость спартаковского матча и серия команды без побед.

В то же время клуб прилагает усилия, чтобы увеличить число зрителей на трибунах. Он дорожит каждым из тех, кто пришёл сегодня, и всячески ему благодарен», — приводит слова Дзичковского ТАСС.

На момент выхода новости счёт в матче 0:0. На 24-й минуте защитник хозяев Седрик Гогуа получил прямую красную карточку.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе шесть очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал шесть очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.

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