Юрий Жирков не видит конкурентов у «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков уверен, что сине-бело-голубые станут чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

«За РПЛ иногда слежу. Думаю, командам тяжело будет составить конкуренцию «Зениту». Пока не вижу, кто мог бы это сделать. Уверен, команда Семака вновь выиграет чемпионство», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После девяти матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 23 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на два очка.

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