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В «Динамо» Махачкала озвучили бюджет на текущий сезон

В «Динамо» Махачкала озвучили бюджет на текущий сезон
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал размер бюджета клуба в нынешнем сезоне.

«Бюджет около 1,2 млрд рублей. Всегда хочется больше. Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся — будем зарабатывать больше. Наша задача — снизить на каком-то этапе нагрузку на республику. Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает. Регион даёт нам 500 млн рублей», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.

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