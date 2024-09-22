В «Динамо» Махачкала озвучили бюджет на текущий сезон

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал размер бюджета клуба в нынешнем сезоне.

«Бюджет около 1,2 млрд рублей. Всегда хочется больше. Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся — будем зарабатывать больше. Наша задача — снизить на каком-то этапе нагрузку на республику. Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает. Регион даёт нам 500 млн рублей», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.