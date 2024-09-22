Родриго заявил, что Анчелотти был зол на футболистов «Реала» после матча с «Эспаньолом»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс рассказал об эмоциях главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти после матча 6-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (4:1).

«Тренер [Анчелотти] был немного зол на нас из-за того, что мы забили голы только во втором тайме», — приводит слова Родриго ESPN.

После первого тайма счёт в матче был 0:0.

После шести игр испанской Примеры «Королевский клуб» набрал 14 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая на одно очко от «Барселоны», у которой есть матч в запасе. В следующем туре «Реал» встретится с «Алавесом». Игра состоится 24 сентября.

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