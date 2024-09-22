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Родриго заявил, что Анчелотти был зол на футболистов «Реала» после матча с «Эспаньолом»

Родриго заявил, что Анчелотти был зол на футболистов «Реала» после матча с «Эспаньолом»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс рассказал об эмоциях главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти после матча 6-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (4:1).

Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54'     1:1 Карвахаль – 58'     2:1 Родриго – 75'     3:1 Винисиус Жуниор – 78'     4:1 Мбаппе – 90'    

«Тренер [Анчелотти] был немного зол на нас из-за того, что мы забили голы только во втором тайме», — приводит слова Родриго ESPN.

После первого тайма счёт в матче был 0:0.

После шести игр испанской Примеры «Королевский клуб» набрал 14 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая на одно очко от «Барселоны», у которой есть матч в запасе. В следующем туре «Реал» встретится с «Алавесом». Игра состоится 24 сентября.

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