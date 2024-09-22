Родриго заявил, что Анчелотти был зол на футболистов «Реала» после матча с «Эспаньолом»
Поделиться
Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс рассказал об эмоциях главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти после матча 6-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (4:1).
Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54' 1:1 Карвахаль – 58' 2:1 Родриго – 75' 3:1 Винисиус Жуниор – 78' 4:1 Мбаппе – 90'
«Тренер [Анчелотти] был немного зол на нас из-за того, что мы забили голы только во втором тайме», — приводит слова Родриго ESPN.
После первого тайма счёт в матче был 0:0.
После шести игр испанской Примеры «Королевский клуб» набрал 14 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая на одно очко от «Барселоны», у которой есть матч в запасе. В следующем туре «Реал» встретится с «Алавесом». Игра состоится 24 сентября.
Материалы по теме
Самый дорогой трансфер в истории футбола:
Комментарии
- 22 сентября 2024
-
16:47
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:14
-
16:14
-
16:08
-
16:02
-
15:50
-
15:50
-
15:49
-
15:41
-
15:36
-
15:35
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:21
-
15:21
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:04
-
14:57
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:39