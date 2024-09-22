В «МЮ» определились, кто может стать долгосрочной заменой для Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 20-летнему атакующему полузащитнику «Ред Булл Зальцбург» Оскару Глуху, в лице которого в стане «красных дьяволов» видят долгосрочную замену для 30-летнего хавбека Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Fussball News.

Глух перешёл в «Ред Булл Зальцбург» зимой 2023 года из «Маккаби» Тель-Авив. За этот период он принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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