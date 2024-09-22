Гунько: в высказывании про сборную и есть сам Глушенков, по характеру он непростой

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший подмосковные «Химки», отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков высказался, что ему лучше потренироваться с партнёрами по сине-бело-голубым, чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Не слышал этих слов Глушенкова, но обычно на слух его высказывания воспринимаются достаточно жёстко. В этом, наверное, и есть сам Максим, он по характеру непростой. Он провёл достаточно яркий отрезок за «Зенит» на поле, сейчас находится на волне, и это даёт ему некое ощущение, что он может так говорить. Однако карьера футболиста не всегда идёт вверх, будет непросто с такими словами в неудачный период, многие будут вспоминать эти высказывания. Молодой игрок. На мой взгляд, это не очень корректно.

Есть ли шанс, что после таких слов Карпин вызовет его в сборную? Сложно прогнозировать, может, он ещё что-то сломает перед следующим вызовом, и тогда этот вопрос отпадёт», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября. Российская национальная команда одержала победу со счётом 3:0.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.