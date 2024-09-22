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«Пари НН» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

«Пари НН» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Пари Нижний Новгород» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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