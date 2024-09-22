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«Монако» — «Гавр»: Кузяев сравнял счёт в матче на 30-й минуте

«Монако» — «Гавр»: Кузяев сравнял счёт в матче на 30-й минуте
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В эти минуты идёт матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Гавр». Игра проходит на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра встречи выступает Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
1-й тайм
1 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Тезе – 9'     1:1 Кузяев – 30'    

На 30-й минуте российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнял счёт в матче.

Ранее, на девятой минуте, счёт открыл защитник хозяев Джордан Тезе.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 10 очков за четыре матча. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 13 очков за пять игр.

В первом круге минувшего сезона Лиги 1 команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Монако» и «Гавр» также разделили очки (1:1).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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