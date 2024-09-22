Газизов подтвердил участие экс-владельца «Анжи» Керимова в деятельности «Динамо» Мх

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что Сулейман Керимов помогает в деятельности команды.

— Керимов ещё как-то помогает?

— Помогает. Если дадут разрешение, я расскажу, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

С января 2011 по декабрь 2016 года Сулейман Керимов являлся владельцем футбольного клуба «Анжи». При нём команда становилась бронзовым призёром РПЛ, играла в финале Кубка России, а также участвовала в еврокубках.

Махачкалинское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.