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Газизов подтвердил участие экс-владельца «Анжи» Керимова в деятельности «Динамо» Мх

Газизов подтвердил участие экс-владельца «Анжи» Керимова в деятельности «Динамо» Мх
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что Сулейман Керимов помогает в деятельности команды.

— Керимов ещё как-то помогает?
— Помогает. Если дадут разрешение, я расскажу, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

С января 2011 по декабрь 2016 года Сулейман Керимов являлся владельцем футбольного клуба «Анжи». При нём команда становилась бронзовым призёром РПЛ, играла в финале Кубка России, а также участвовала в еврокубках.

Махачкалинское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.

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