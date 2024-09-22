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«Спартак» — «Динамо» М: игрок бело-голубых Маухуб получил два «горчичника» за три минуты

«Спартак» — «Динамо» М: игрок бело-голубых Маухуб получил два «горчичника» за три минуты
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В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводится на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+5'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

Игрок бело-голубых Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0. Во втором круге «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.

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