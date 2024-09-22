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«Послевкусие горькое». Полузащитник «Оренбурга» Томпсон — о ничьей с «Химками»

«Послевкусие горькое». Полузащитник «Оренбурга» Томпсон — о ничьей с «Химками»
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Нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 24' / нет

«Результат с «Химками» плохой. Мы старались и заслуживали большего. Во втором тайме много атаковали, но послевкусие горькое.

Не считаю, что это товарищеский матч из-за отсутствия народа. Мы ко всем играм относимся серьёзно», — передаёт слова Томпсона корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал семь очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.

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