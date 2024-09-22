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Спартак — Динамо. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Спартак» — «Динамо» Москва: Тюкавин открыл счёт в матче на третьей минуте

«Спартак» — «Динамо» Москва: Тюкавин открыл счёт в матче на третьей минуте
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В эти минуты идёт матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'    

На третьей минуте счёт в игре открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ красно-белые обыграли бело-голубых со счётом 1:0. Во втором круге «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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