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В «Динамо» остались недовольны судейством в матче со «Спартаком»

В «Динамо» остались недовольны судейством в матче со «Спартаком»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+5'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Эмоции смешанные, урвали ничью на последних минутах. Гладышев имел возможность завоевать победу. После хорошего начала мы пропустили два дешёвых мяча, а дальше Иванов внёс свою лепту в игру. Наверное, не буду комментировать его действия. В его городе один спортивный функционер всё сказал. Он давал играть Бонгонда, не дал ему жёлтую. А в эпизоде с нашим футболистом трактовался такой же момент по-другому. Говорили, что судьи могут делать ошибки. Но когда моменты трактуются по-разному, это вызывает вопросы.

Судейством мы недовольны. Пересмотрим эпизоды и подумаем, будем ли подавать в ЭСК», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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