В «Динамо» остались недовольны судейством в матче со «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Эмоции смешанные, урвали ничью на последних минутах. Гладышев имел возможность завоевать победу. После хорошего начала мы пропустили два дешёвых мяча, а дальше Иванов внёс свою лепту в игру. Наверное, не буду комментировать его действия. В его городе один спортивный функционер всё сказал. Он давал играть Бонгонда, не дал ему жёлтую. А в эпизоде с нашим футболистом трактовался такой же момент по-другому. Говорили, что судьи могут делать ошибки. Но когда моменты трактуются по-разному, это вызывает вопросы.

Судейством мы недовольны. Пересмотрим эпизоды и подумаем, будем ли подавать в ЭСК», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.