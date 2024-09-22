В «Динамо» остались недовольны судейством в матче со «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
«Эмоции смешанные, урвали ничью на последних минутах. Гладышев имел возможность завоевать победу. После хорошего начала мы пропустили два дешёвых мяча, а дальше Иванов внёс свою лепту в игру. Наверное, не буду комментировать его действия. В его городе один спортивный функционер всё сказал. Он давал играть Бонгонда, не дал ему жёлтую. А в эпизоде с нашим футболистом трактовался такой же момент по-другому. Говорили, что судьи могут делать ошибки. Но когда моменты трактуются по-разному, это вызывает вопросы.
Судейством мы недовольны. Пересмотрим эпизоды и подумаем, будем ли подавать в ЭСК», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 22 сентября 2024
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:41
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:31
-
19:28
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:21
-
19:21
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:07
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:47
-
18:44
-
18:42
-
18:42
-
18:38
-
18:36