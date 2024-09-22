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В «Химках» сообщили, что на матче с «Оренбургом» было больше 1000 зрителей

В «Химках» сообщили, что на матче с «Оренбургом» было больше 1000 зрителей
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Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский рассказал, сколько болельщиков посетило матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0). Ранее комментатор Сергей Дурасов сообщил, что на игру пришёл 291 болельщик.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 24' / нет

«Официальные данные по болельщикам: 1023 зрителя», — сказал Дзичковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент подмосковные «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал семь очков в первых восьми турах и сейчас идёт на 13-й строчке.

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Сергей Дурасов: на матч «Химки» — «Оренбург» пришёл 291 зритель
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