В «Химках» сообщили, что на матче с «Оренбургом» было больше 1000 зрителей

Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский рассказал, сколько болельщиков посетило матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0). Ранее комментатор Сергей Дурасов сообщил, что на игру пришёл 291 болельщик.

«Официальные данные по болельщикам: 1023 зрителя», — сказал Дзичковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент подмосковные «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал семь очков в первых восьми турах и сейчас идёт на 13-й строчке.