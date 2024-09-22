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Томпсон: в «Оренбурге» недовольны положением команды в таблице РПЛ

Томпсон: в «Оренбурге» недовольны положением команды в таблице РПЛ
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Нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон выразил недовольство из-за положения команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После девяти матчей чемпионата России «Оренбург» набрал семь очков и на текущий момент занимает 13-е место.

«Мы недовольны положением команды в таблице. Но внутри команды всё хорошо. Нам нужно концентрироваться на концовках матчей, когда нам часто забивают», — передаёт слова Томпсона корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 22 сентября, «Оренбург» сыграл с «Химками» со счётом 0:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица РПЛ
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