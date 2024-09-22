Игроки «Спартака» поддержали Маркиньоса, показав его футболку после гола в ворота «Динамо»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде вместе с другими игроками красно-белых показал футболку одноклубника Маркиньоса после гола в ворота московского «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ. На момент выхода новости счёт в игре — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Накануне стало известно о смерти отца Маркиньоса.

Фото: Пресс-служба «Спартака»

Ранее, на третьей минуте, счёт в игре открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. На седьмой минуте Угальде сравнял счёт во встрече.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.