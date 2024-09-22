Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» железное

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал пенальти в матче 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и московским «Динамо». На момент выхода новости счёт в матче 2:1. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Сергей Иванов.

«Пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» железное. Главное — мяч не покинул пределы поля, дальше игрок «Спартака» прострелил, мяч попал в локоть, а рука была отставлена в сторону. Тут споров быть не может», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.