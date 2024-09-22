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Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» железное

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» железное
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал пенальти в матче 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и московским «Динамо». На момент выхода новости счёт в матче 2:1. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Сергей Иванов.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'    
Удаления: нет / Маухуб – 75'

«Пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» железное. Главное — мяч не покинул пределы поля, дальше игрок «Спартака» прострелил, мяч попал в локоть, а рука была отставлена в сторону. Тут споров быть не может», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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