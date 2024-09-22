«Ростов» — «Динамо» Мх: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

В эти минуты идёт матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На момент написания новости команды ушли на перерыв, счёт не открыт — 0:0.

Сейчас «Ростов» имеет в своём активе 11 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.