Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Динамо» Мх: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

«Ростов» — «Динамо» Мх: команды не смогли открыть счёт в первом тайме
Комментарии

В эти минуты идёт матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

На момент написания новости команды ушли на перерыв, счёт не открыт — 0:0.

Сейчас «Ростов» имеет в своём активе 11 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.

Материалы по теме
«Спартак» получил большинство в дерби! Но правильно ли судья удалил игрока «Динамо»? LIVE
Live
«Спартак» получил большинство в дерби! Но правильно ли судья удалил игрока «Динамо»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android