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Игрок «Спартака» Барко забил четвёртый гол в этом сезоне РПЛ

Игрок «Спартака» Барко забил четвёртый гол в этом сезоне РПЛ
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко забил четвёртый гол в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Для этого хавбеку красно-белых понадобилась всего восемь матчей.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'    
Удаления: нет / Маухуб – 75'

В эти минуты проводится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев. Эсекьель Барко вышел в стартовом составе хозяев и отличился на 23-й минуте встречи.

Напомним, Эсекьель Барко стал игроком красно-белых в минувшее трансферное окно.

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