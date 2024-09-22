Игрок «Спартака» Барко забил четвёртый гол в этом сезоне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко забил четвёртый гол в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Для этого хавбеку красно-белых понадобилась всего восемь матчей.

В эти минуты проводится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев. Эсекьель Барко вышел в стартовом составе хозяев и отличился на 23-й минуте встречи.

Напомним, Эсекьель Барко стал игроком красно-белых в минувшее трансферное окно.