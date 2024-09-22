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Антон Миранчук дебютировал за «Сьон» в матче с «Лугано»

Антон Миранчук дебютировал за «Сьон» в матче с «Лугано»
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Российский полузащитник Антон Миранчук дебютировал за «Сьон» в матче 7-го тура швейцарской Суперлиги с «Лугано». На момент написания новости счёт в игре — 0:0.

Швейцария — Суперлига . 7-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Сьон
Сьон
Перерыв
0 : 0
Лугано
Лугано

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом», и он перешёл в «Сьон» на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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