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И. Федотов: эпизод между Лунёвым и Бабичем в дерби «Спартак» — «Динамо» — это даже не фол

И. Федотов: эпизод между Лунёвым и Бабичем в дерби «Спартак» — «Динамо» — это даже не фол
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал столкновение защитника «Спартака» Срджана Бабича и вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва в матче 9-го тура чемпионата России. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'    
Удаления: нет / Маухуб – 75'

«Что касается эпизода на 33-й минуте, то Лунёв изначально играет в мяч, а дальше уже происходит игровое столкновение с Бабичем. Так что пенальти тут нет, этот эпизод — это даже не фол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

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