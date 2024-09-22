И. Федотов: эпизод между Лунёвым и Бабичем в дерби «Спартак» — «Динамо» — это даже не фол

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал столкновение защитника «Спартака» Срджана Бабича и вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва в матче 9-го тура чемпионата России. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу красно-белых.

«Что касается эпизода на 33-й минуте, то Лунёв изначально играет в мяч, а дальше уже происходит игровое столкновение с Бабичем. Так что пенальти тут нет, этот эпизод — это даже не фол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Динамо» заработало 16 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.