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Лукас Вера: матч с «Оренбургом» получился эмоциональным — особенная игра для меня

Лукас Вера: матч с «Оренбургом» получился эмоциональным — особенная игра для меня
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Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился своими эмоциями после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 24' / нет

«Матч с «Оренбургом» получился эмоциональным, там мои товарищи, с которыми мы играли вместе. Эта была особенная игра для меня.

Результат горький, обидно, когда так хорошо играешь, но происходит удаление. Если бы не оно, у нас было бы больше шансов на победу.

Я уважаю Деограсию, у нас очень хорошие отношения, мы всегда могли открыто поговорить. Никакого конфликта нет. Приятно было увидеться сегодня с ним», — передаёт слова Лукаса Веры корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал семь очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.

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