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Георгий Джикия сообщил, что ещё не готов на 100% помочь «Химкам»

Георгий Джикия сообщил, что ещё не готов на 100% помочь «Химкам»
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Новичок «Химок» Георгий Джикия рассказал, почему не смог помочь своей команде в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Игрок перешёл летом в клуб в качестве свободного агента.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 24' / нет

— Обидно, что вас не выпустили после удаления Гогуа?
— Нет, не обидно. Потому что знаю, почему так.

— Почему?
— Ещё не готов на 100% помочь команде. Сейчас идут важные игры. Как только буду чувствовать, что готов помочь, — с удовольствием это сделаю. Ориентировочно — после паузы в октябре. Мы хорошо поговорили с тренером. Мне дали определённое время, чтобы я максимально набрал форму, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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