Георгий Джикия сообщил, что ещё не готов на 100% помочь «Химкам»

Новичок «Химок» Георгий Джикия рассказал, почему не смог помочь своей команде в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Игрок перешёл летом в клуб в качестве свободного агента.

— Обидно, что вас не выпустили после удаления Гогуа?

— Нет, не обидно. Потому что знаю, почему так.

— Почему?

— Ещё не готов на 100% помочь команде. Сейчас идут важные игры. Как только буду чувствовать, что готов помочь, — с удовольствием это сделаю. Ориентировочно — после паузы в октябре. Мы хорошо поговорили с тренером. Мне дали определённое время, чтобы я максимально набрал форму, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.