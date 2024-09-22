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Георгий Джикия рассказал об адаптации в «Химках»

Георгий Джикия рассказал об адаптации в «Химках»
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Защитник Георгий Джикия ответил на вопрос об адаптации в «Химках». Футболист перешёл в подмосковный клуб в минувшее трансферное окно.

«Меня очень хорошо приняли в команде. Со многими ребятами я был знаком. Не только с футболистами, но и с людьми из административного штаба. Много времени на адаптацию не пришлось уделять.

Что касается поля и раздевалки — тоже очень быстро адаптировался. Сегодня уже был в заявке, мы сыграли «на ноль», что тоже очень важно. Хочется отметить ребят, которые в меньшинстве все вместе бились. Скамейка запасных тоже помогала всем ребятам. Самое главное — действовать в интересах команды, что мы и будем делать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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