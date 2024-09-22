Джикия: немного необычно, что на матчах «Химок» так мало болельщиков
Поделиться
Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал посещаемость матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский рассказал, что на встрече было 1023 зрителя. Ранее комментатор Сергей Дурасов сообщил, что на игру пришёл 291 болельщик.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 24' / нет
— Насколько необычно, что было так мало болельщиков?
— Не буду скрывать — это немного необычно. С этим тоже будем работать. Все прекрасно понимают: когда наладится результат, будет приходить больше болельщиков. Всё зависит от результата — это доказанный факт. Поэтому будем смотреть на себя и на свою игру. Планомерно будем исправлять ситуацию, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2024
-
18:16
-
18:16
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:55
-
17:49
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:34
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:23
-
17:21
-
17:21
-
17:19
-
17:16
-
17:09
-
17:08
-
16:57
-
16:57
-
16:53
-
16:47
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:15