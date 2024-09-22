Джикия: немного необычно, что на матчах «Химок» так мало болельщиков

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал посещаемость матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский рассказал, что на встрече было 1023 зрителя. Ранее комментатор Сергей Дурасов сообщил, что на игру пришёл 291 болельщик.

— Насколько необычно, что было так мало болельщиков?

— Не буду скрывать — это немного необычно. С этим тоже будем работать. Все прекрасно понимают: когда наладится результат, будет приходить больше болельщиков. Всё зависит от результата — это доказанный факт. Поэтому будем смотреть на себя и на свою игру. Планомерно будем исправлять ситуацию, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.