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«Ростов» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 9-го тура РПЛ

«Ростов» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 9-го тура РПЛ
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Закончился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

На данный момент «Ростов» имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало 10 очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.

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