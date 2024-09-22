«Ростов» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 9-го тура РПЛ

Закончился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

На данный момент «Ростов» имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало 10 очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.