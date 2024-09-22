Георгий Джикия рассказал, почему решил перейти в «Химки»

Защитник Георгий Джикия ответил на вопрос о переходе в «Химки».

— Почему выбрали «Химки»?

— Моя жизнь, я так решил. Я не занимался тем, что «меня хотят эти, эти, и эти». Всё, что было в переговорное время, осталось в трансферном окне. Сегодня я — футболист «Химок». Мне нужно как можно быстрее приводить себя в максимальный порядок и помогать команде. Моя основная задача сегодня — вернуться в строй, получать удовольствие и играть в футбол, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Георгий Джикия стал футболистом подмосковного клуба в минувшее трансферное окно. Ранее российский футболист выступал в составе московского «Спартака».