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«Брайтон» и «Ноттингем» поделили очки в матче 5-го тура АПЛ

«Брайтон» и «Ноттингем» поделили очки в матче 5-го тура АПЛ
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Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе « Американ Экспресс» в Брайтоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Вуд – 13'     1:1 Хиншелвуд – 42'     2:1 Уэлбек – 45'     2:2 Соса – 70'    
Удаления: нет / Гиббс-Уайт – 83'

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ноттингема» Крис Вуд с пенальти. На 42-й минуте полузащитник «Брайтона» Джек Хиншелвуд сравнял счёт в игре. На 45-й минуте нападающий Дэнни Уэлбек вывел хозяев вперёд. На 70-й минуте забил игрок гостей Рамон Соса и установил окончательный счёт во встрече — 2:2.

На данный момент в активе «Ноттингема» девять очков, команда занимает восьмую строчку в таблице. «Брайтон», также девятью очками, идёт на седьмом месте.

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