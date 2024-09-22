«Брайтон» и «Ноттингем» поделили очки в матче 5-го тура АПЛ

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе « Американ Экспресс» в Брайтоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.
На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ноттингема» Крис Вуд с пенальти. На 42-й минуте полузащитник «Брайтона» Джек Хиншелвуд сравнял счёт в игре. На 45-й минуте нападающий Дэнни Уэлбек вывел хозяев вперёд. На 70-й минуте забил игрок гостей Рамон Соса и установил окончательный счёт во встрече — 2:2.
На данный момент в активе «Ноттингема» девять очков, команда занимает восьмую строчку в таблице. «Брайтон», также девятью очками, идёт на седьмом месте.
- 22 сентября 2024
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