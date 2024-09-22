Тренер «Химок» Артига объяснил, почему Глушаков был сослан в дубль команды

Главный тренер «Химок» Франк Артига сообщил, что полузащитник Денис Глушаков будет работать со второй командой, а дальнейшую его судьбу определит руководство подмосковного клуба.

— Как объясните ситуацию с Глушаковым?

— Что касается Глушакова — сложно тренироваться, когда у тебя 34 игрока в команде. Я поговорил с руководством, и они поняли, что это невозможно. Бывает такое, что игроки теряют концентрацию на тренировках из‑за их количества. Сложно быть наставником для такого числа игроков. Это касается не только Глушакова, но и других ребят. Мы решили уменьшить количество футболистов в команде. Глушаков будет во втором составе, что дальше — будет решаться руководителями и спортивным директором, — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

Накануне Глушаков сообщал в своём телеграм‑канале, что его отправили во вторую команду, но добавил, что у него нет конфликта с тренерским штабом, о чём ранее писал журналист Иван Карпов.