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«Монако» с Головиным дома одолел «Гавр» в Лиге 1. На счету Кузяева единственный гол гостей

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Гавр». Игра проходила на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра встречи выступил Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На девятой минуте счёт открыл защитник хозяев Джордан Тезе. На 30-й минуте российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнял счёт в матче. Во второй половине монегаски усилиями Элисса Бен-Сегира и Фоларина Балогуна довели дело до победы.

В этой игре принял участие ещё один россиянин — Александр Головин. Хавбек хозяев не отметился результативными действиями.

«Монако» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке.