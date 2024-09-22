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«Монако» с Головиным дома одолел «Гавр» в Лиге 1. На счету Кузяева единственный гол гостей

«Монако» с Головиным дома одолел «Гавр» в Лиге 1. На счету Кузяева единственный гол гостей
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Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Гавр». Игра проходила на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра встречи выступил Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Тезе – 9'     1:1 Кузяев – 30'     2:1 Бен-Сегир – 66'     3:1 Балогун – 70'    

На девятой минуте счёт открыл защитник хозяев Джордан Тезе. На 30-й минуте российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнял счёт в матче. Во второй половине монегаски усилиями Элисса Бен-Сегира и Фоларина Балогуна довели дело до победы.

В этой игре принял участие ещё один россиянин — Александр Головин. Хавбек хозяев не отметился результативными действиями.

«Монако» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Гавр» заработал шесть очков и располагается на 11-й строчке.

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