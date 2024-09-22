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Компани повторил достижения Гвардиолы и Анчелотти в Бундеслиге

Компани повторил достижения Гвардиолы и Анчелотти в Бундеслиге
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани в качестве наставника мюнхенского клуба выиграл первые три выездные встречи в текущем сезоне Бундеслиги и одержал победы в четырёх стартовых матчах чемпионата. Таким образом, Компани повторил рекорды предыдущих наставников «Баварии» Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти.

В сезоне-2015/2016 «Бавария» во главе с Гвардиолой одержала победу в первых трёх выездных матчах чемпионата. В свою очередь, Анчелотти в сезоне-2016/2017 помог «Баварии» выиграть четыре стартовых матча чемпионата Германии.

Напомним, Венсан Компани был назначен главным тренером «Баварии» в мае 2024 года. Немецкий клуб под руководством нового главного тренера ещё ни разу не проиграл в текущем сезоне.

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